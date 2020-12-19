انطلاق جلسة مباحثات يين وزراء مصر والأردن وفلسطين فى قصر التحرير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل جلسة مباحثات ثلاثية بين وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين فى قصر التحرير ، للتشاور حول الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة واخر المستجدات الراهنة ، ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين مؤتمر صحفى مشترك فى قصر التحرير .

جلسة مباحثات يين وزراء مصر والأردن وفلسطين

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