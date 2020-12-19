شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غلق جزئي لطريق الواحات وتقاطعه مع وصله دهشور حتى الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال خط مياه الشرب قطر 200 مم الكائن أمام قرية ريحانة مخرج وصلة دهشور الشمالية وتقاطعه مع طريق الواحات نطاق مدينة السادس من أكتوبر وذلك لتأمين تغذية منطقة مقر النايل سات بمياه الشرب

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لطريق الواحات وتقاطعه مع طريق وصلة دهشور الشمالية من الاتجاهين وذلك لتنفيذ أعمال الحفر اللازمة لتنفيذ خط مياه شرب 200 مم حيث تستمر أعمال الغلق الجزئي حتى غدا على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الخامسة صباحا طوال فترة الأعمال وأن تكون على مرحلتين دون تعطيل الحركة المرورية .

ونوه محافظة الجيزة إن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية المرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات .

وفي نفس الإطار نفذت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبوالنمرس حملات صيانة مكبرة لأعمده الإنارة المتواجدة بطريق المريوطية بالبر الشرقي اتجاه شبرامنت الهرم والبر الغربي اتجاه سقاره نطاق مركز أبوالنمرس وذلك لرفع كفاءة الانارة بالطريق والذي يعد محور مروري هام.

كما انتهت من إجراء تخطيطا مروريا لشارع محمود سامي البارودي بحي العمرانية والذي يعد أحد الشوارع المتفرعة من شارع الاهرام ويشهد كثافات مرورية على مدار اليوم.