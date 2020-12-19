شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة للكشف عن الأمراض المزمنة والتسجيل بالتأمين الصحي الشامل في نصر النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت إدارة نصر النوبة الصحية تحت إشراف الدكتور «أسامة المحمدي» مدير الإدارة، قافلة طبية للكشف عن الأمراض المزمنة بقرية أرمنا بدائرة مركز نصر النوبة. شلمت أعمال القافلة، الكشف على أمراض الزمنة للمواطنين، بالإضافة لعقد ندوات توعية عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضا التسجيل وفتح الملفات للمواطنين بالقرية، يأتي ذلك في إطار متابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار (100 مليون صحة)، ولدعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية. الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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