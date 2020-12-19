«صحة القليوبية»: 8 قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية تنظيم 8 قوافل طبية خلال الشهر الجارى للقرى الأكثر احتياجا والأكثر بعدا عن المستشفيات المركزية تسهيلا على أهالى تلك القرى وتقديم الخدمة العلاجية والأدوية بالمجان وقال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحه بالقليوبية ان المديرية أنهت أعمال القافلة الطبية المجانية التي نظمتها بقرية شبلنجة ببنها، تنفيذا للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة لتقديم خدمة متكاملة ومتميزة لأهالي القرية والقرى المجاورة. اوضح ان القافلة قامت بإجراء الكشف الطبى على 1738 حالة وصرف العلاج للحالات المرضية بالمجان، كما تم اجراء التحاليل لـ 136 مواطنا سواء كانت تحاليل دم أم طفليات و47 حالة خلع أسنان، وتضمت القافله خدمة إصدار التقارير الطبية لمرضى الأمراض المزمنة وتقارير علاج على نفقة الدولة وصرف الأدوية لهم الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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