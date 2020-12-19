شكرا لقرائتكم خبر عن والده استولى على أموالهم.. القبض على 4 أشخاص بتهمة خطف طفل بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقت مباحث البحيرة القبض على 4 أشخاص استولي والده على أموالهم بدعوي توظيفها عقب قيامهم بخطف نجل المذكور انتقامًا مته لرفضه رد أموالهم في مركز كوم حمادة في البحيرة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة، بإبلاغ ربة منزل بقيام شخصين مجهولين بخطف نجليها أثناء سيره في قريتها باستخدام «توك توك».

توصلت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد شعراوي، مدير المباحث، إلى تحديد 4 متهمين بارتكاب الواقعة، وتم بعد تقنين الإجراءات ضبط 2 منهم وفرار 2 آخرين عقب استشعارهما بقرب القبص عليهما بعد تضييق الخناق عليهما قاموا بالتخلي عن الطفل في أحد الطرق الفرعية قرب القرية.

اعترف المتهمان المقبوض عليهما بارتكاب الواقعة بسبب قيام والد الطفل المجنى عليه بالتحصل من المتهمين على مبالغ مالية تحت زعم توظيفها لهم مقابل حصولهم أرباح شهرية، ولكنه لم يفِ بوعده أو يقوم برد تلك المبالغ وقام بالهرب من القرية.

وأضافا أنهم في يوم الواقعة توجهوا إلى قرية الطفل مستخدمين سيارة أجرة قيادة أحدهم، وغادرها 2 من المتهمين مستقلين «توك توك» قيادة أحدهما وتم اقتياد الطفل إلى «توك توك» تحت تهديد مسدس صوت.

تم التحفظ على السيارة ومسدس الصوت و«توك توك» المستخدمين في ارتكاب الواقعة.