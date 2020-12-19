شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل المتابعة تفاجئ 3 معاهد أزهرية بالإسكندرية لرصد الالتزام بإجراءات كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، إن قوافل المتابعة مستمرة في عملها للزيارة الدورية والمفاجئة على جميع معاهد المحافظة، من أجل ضبط المنظومة التعليمية وتفقد سير الدراسة.

وأوضح «هاشم»،لـ«المصرى اليوم»، أن القوافل فاجئت 3 معاهد أزهرية اليوم السبت، برئاسة علاء العريان الوكيل الثقافي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وشملت معاهد الصادق الأمين الإعدادي الثانوي بنين، والصادق الأمين الإعدادي الثانوي فتيات، والشيخ محمد صالح الابتدائي؛ لمتابعة كل ما يخص العملية التعليمية، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه تم خلال الجولة، تفقد الفصول الدراسية، ومتابعة المناهج الدراسية، والوقوف على آخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتأكد من مسايرة المعلمين خطة المناهج، والتشديد على الانتهاء من تدريس كافة المناهج الدراسية نهاية الشهر الجاري، ومتابعة نظافة المعهد وملحقاته، وكل ما يخص العملية التعليمية.

ضمت القوافل كل من، عصام فوزي مدير التعليم الثانوي، وعصام المرعشلي مدير التعليم الابتدائي، والدكتورة أميمة قنطوش مدير التعليم النموذجي، وأحمد البرجي مدير مكتب الوافدين، وثناء أبوالمجد مدير إدارة المكتبات، وفاتن عطية موجه عام رياض الأطفال، والدكتور على حسن عضو التعليم الابتدائي.