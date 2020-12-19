شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طن وربع أحجار تحتوي علي خام الذهب في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان من ضبط سائق يقود سيارة نقل محملة بكمية من الأجولة التي تحوي أحجار خام الذهب.
كانت أجهزة الأمن قد ضبطت السيارة وتفتيشها عثر على كمية من الأجولة المعبأة بأحجار يتم استخلاص الذهب الخام منها حيث تم ضبط 25 جوال يحتوي على طن و250 كيلو من من الأحجار.
تم ضبط السائق والتحفظ على السيارة والكميات المضبوطة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,280
-
تعافي
106,157
-
وفيات
7,041
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط طن وربع أحجار تحتوي علي خام الذهب في أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.