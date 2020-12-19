شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طن وربع أحجار تحتوي علي خام الذهب في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان من ضبط سائق يقود سيارة نقل محملة بكمية من الأجولة التي تحوي أحجار خام الذهب.

كانت أجهزة الأمن قد ضبطت السيارة وتفتيشها عثر على كمية من الأجولة المعبأة بأحجار يتم استخلاص الذهب الخام منها حيث تم ضبط 25 جوال يحتوي على طن و250 كيلو من من الأحجار.

تم ضبط السائق والتحفظ على السيارة والكميات المضبوطة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.