شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 15 شيشية من مقاه خالفت الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، من حملاتها اليومية وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى، للمرور على المحال التجارية والمقاهى والكافيتريات، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات التحترازية والوقائية، وإرتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.

ومن جنبها شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بنطاق المركز، بحضور نائب رئيس المركز ورئيس قسم الإشغالات، ومدير إدارة المتابعة الميدانية، تم من خلالها التحفظ على ١٥ شيشة من مقاهي مخالفة بطريق أبوالأخضر، بالوحدة المحلية بالزهراء، فضلاً عن رفع كافة الإشغالات بمناطق المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار الحملات المفاجئة على المحال والمقاهي، والأسواق لرفع كافة الإشغالات من الطريق، وللتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية، والتأكد من التزام أصحابها والمترددين بارتداء الكمامة الواقية حرصاً على سلامتهم وصحتهم.