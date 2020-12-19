شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على تجمع لقراءة القرآن بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي على تجمع لقراءة القرآن الكريم في إقليم غزني بجمهورية أفغانستان الإسلامية، مما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا بينهم أطفال.

وأكدت المنظمة مجددا موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال الإرهاب والعنف والغلو مهما كانت الأسباب والدوافع، ووقدمت التعاون الإسلامي صادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة شعب أفغانستان، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.