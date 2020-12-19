- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن يوم العمل الأول لشركة نظافة بأبوقرقاص في المنيا تتولي جمع القمامة من المنازل (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت شركة لجمع القمامة والمخلفات عملها بمدينة «أبوقرقاص» في المنيا، اليوم السبت، بعدما خصصت فرقا من العمال لجمع القمامة من المنازل، باشتراك رمزي بسيط قدره 10 جنيهات شهريًا في حالة جمع المخلفات بدون «أكياس»، أو 15 جنيها في حالة إعطاء العميل «أكياس» لوضع القمامة بها.
من جانبه تفقد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، اليوم، بدء عمل شركة «أمانكو» لجمع القمامة والمخلفات من المنازل وبدء جمع الاشتراكات والعمل بداية من حي شمال المدينة، مؤكدا أن الاشتراك مع الشركة اختياري وليس إجباريا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,280
-
تعافي
106,157
-
وفيات
7,041
كانت هذه تفاصيل خبر يوم العمل الأول لشركة نظافة بأبوقرقاص في المنيا تتولي جمع القمامة من المنازل (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.