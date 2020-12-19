شكرا لقرائتكم خبر عن يوم العمل الأول لشركة نظافة بأبوقرقاص في المنيا تتولي جمع القمامة من المنازل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركة لجمع القمامة والمخلفات عملها بمدينة «أبوقرقاص» في المنيا، اليوم السبت، بعدما خصصت فرقا من العمال لجمع القمامة من المنازل، باشتراك رمزي بسيط قدره 10 جنيهات شهريًا في حالة جمع المخلفات بدون «أكياس»، أو 15 جنيها في حالة إعطاء العميل «أكياس» لوضع القمامة بها.

من جانبه تفقد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، اليوم، بدء عمل شركة «أمانكو» لجمع القمامة والمخلفات من المنازل وبدء جمع الاشتراكات والعمل بداية من حي شمال المدينة، مؤكدا أن الاشتراك مع الشركة اختياري وليس إجباريا.

يوم العمل الأول لشركة نظافة بأبوقرقاص في المنيا

يوم العمل الأول لشركة نظافة بأبوقرقاص في المنيا

يوم العمل الأول لشركة نظافة بأبوقرقاص في المنيا

يوم العمل الأول لشركة نظافة بأبوقرقاص في المنيا