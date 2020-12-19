شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حوادث طرق بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 6 أشخاص مصرعهما، فيما أصيب 8 آخرين في 4 حوادث طرق بالمنيا .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في 4 حوادث طرق، بينهم مصرع 5 أشخاص، وإصابة 2 أخرى في حادث تصادم سيارتين بالوصلة المؤدية إلى الصحراوي الشرقي «الجيش» أمام قرية البرشا، بملوي، ومصرع شخص دهسه جرار زراعي أمام قرية حلوة بمركز مطاي، وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بوصلة الشيخ فضل بمركز بني مزار، وإصابة شخصين اثنين في حادث تصادم سيارتين أمام قرية البرشا بملوي .

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العام، والجثامين إلى مشرحتي مستشفي ملوي العام، ومطاي العام. تحت تصرف النيابة العامة ..