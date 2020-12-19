شكرا لقرائتكم خبر عن غدا بدء انتخابات 759 طالب وطالبة بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، ان اليوم السبت هو اليوم الأخير في الدعاية الانتخابية لـ 759 طالب وطالبة، بإجمالي 461 طالب و298 طالبة، طبقا للكشوف النهائية للطلبة المتقدمين للترشح لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات والاتحاد العام للجامعة لهذا العام، والانتخابات التي تبدأ غدا الأحد، للذين انطبقت عليهم شروط الترشح بكليات الجامعة، وذلك بعد تلقي الطعون وفحصها من قبل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.

وأضاف الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالمنيا، بأنه تقدم للجنة العليا المشرفة على الانتخابات الطلابية بالكليات والجامعة أربعة طعون بكليات الآداب والسياحة والفنادق والعلوم، نتج عنها قبول طعن أحدهما بكلية السياحة والآخر بالآداب، وتم رفض طعنين بكلية العلوم.

ويستمر تنفيذ باقي مراحل العملية الانتخابية وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه، بحيث تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج غدا الأحد، والإعادة في اليوم التالي، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر، بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.