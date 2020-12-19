شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة قبل بدء جولته في المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في إطار جولة الوزير بمناسبة احتفالات بورسعيد بعيدها القومي .

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بلقاء 250 من صغار صيادي بورسعيد في المركز الثقافي التابع للمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، فضلا عن دعم تلك الفئة، والإطمئنان على أحوالهم المعيشية، والاطلاع على مشاكلهم الأساسية، فضلا عن افتتاح مؤتمر المساواة بين الجنسين، افتتاح ملتقى للسلامة والصحة المهنية.