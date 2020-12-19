شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لطريق الواحات وتقاطعه مع وصلة دهشور من الاتجاهين حتى الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال خط مياه الشرب قطر 200مم، أمام قريه ريحانة مخرج وصلة دهشور الشمالية وتقاطعه مع طريق الواحات نطاق مدينه السادس من أكتوبر وذلك لتأمين تغذيه منطقة مقر النايل سات بمياه الشرب .

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى بيان اليوم، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى لطريق الواحات و تقاطعه مع طريق وصله دهشور الشمالية من الاتجاهين وذلك لتنفيذ أعمال الحفر اللازمة لتنفيذ خط مياه شرب 200 مم حيث تستمر اعمال الغلق الجزئى حتى يوم الاحد الموافق 20/12/2020 على ان تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الخامسة صباحا طوال فتره الأعمال و ان تكون على مرحلتين دون تعطيل الحركة المرورية .

وتنوه محافظة الجيزة إن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية المرورية وكافه المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات .

وفى نفس الإطار نفذت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس حملات صيانة مكبرة لأعمده الإنارة المتواجدة بطريق المريوطية بالبر الشرقى اتجاه شبرامنت الهرم والبر الغربى اتجاه سقاره نطاق مركز ابو النمرس وذلك لرفع كفاءة الانارة بالطريق والذى يعد محور مرورى هام.

كما انتهت محافظة الجيزة من إجراء تخطيطا مروريا لشارع محمود سامى البارودى بحى العمرانية والذى يعد احد الشوارع المتفرعة من شارع الاهرام ويشهد كثافات مرورية على مدار اليوم.