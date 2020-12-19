شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تنقذ فتاة حاصرتها النيران فى شقة بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، من إنقاذ فتاة حاصرتها النيران عقب حريق اندلع في شقة بمدينة نصر، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة، فقد تبلغ لشرطة النجدة بنشوب حريق ومحتجزين داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة.

وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ، وتبين أن العقار المٌشار إليه مكون من (6) طوابق، وأن الحريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع، ومحتجز بداخلها نجلة مالك الشقة.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده لشقق المجاورة، وتم إنقاذ الفتاة التى كانت محتجزة داخل الشقة دون إصابات.