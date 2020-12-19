شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة بكافة الأنحاء.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار حتى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هيئة الأرصاد الجوية كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الأحد 20 ديسمبر 2020 إلى الجمعة 25 ديسمبر 2020. يوم الأحد 20 ديسمبر 2020: يوم الأحد 20 ديسمبر 2020: شبورة مائية كثيفة صباحا: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020: يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020: شبورة مائية صباحا: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2020: يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2020: شبورة مائية صباحا: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020: يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020: أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. فرص أمطار خفيفة (30 % تقريبا): على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة. شبورة مائية صباحا: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الخميس 24 ديسمبر 2020: يوم الخميس 24 ديسمبر 2020: أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. فرص أمطار خفيفة (30 % تقريبا): على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة. شبورة مائية صباحا: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020: يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020: شبورة مائية صباحا: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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