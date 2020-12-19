مصدر بـ"الكهرباء": إتاحة المنصة الإلكترونية كليًّا وتطوير خدماتها في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع والفريق المعاون له، يواصلون العمل بمجهودات مضنية؛ من أجل متابعة عمليات المعاينات وسداد المقايسات، تمهيدًا لتركيب العدادات الكودية بدلًا من العمل بنظام الممارسة.

وأضاف المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم السبت: "عايزين كل حاجة تبقى مميكنة، وكل الخدمات سيتم إطلاقها من خلال منصة الكهرباء تدريجيًّا؛ كي يستطع المواطن التعرف على كل الخدمات التي سيتم توفيرها له لتذليل أية عقبات تواجهه".

وأكد المصدر أنه عام 2021 نستطيع القول عليه عام "ميكنة خدمات" الكهرباء، موضحًا أن الهدف الحالي الذي تقوم الشركة بتحقيقه هو ميكنة كل البيانات والخدمات؛ حتى يتثنى لأي مواطن الحصول على أية إحصائيات في أي وقت، لسهولة البيانات وتوافرها.

وأوضح المصدر أنه جار استكمال ميكنة وتشغيل كل خدمات المنصة الإلكترونية للكهرباء وإتاحتها خلال فترة تنحصر بين 6 أشهر من عام 2021.

ومن المقرر أن تقدم "القابضة لكهرباء" مصر الـ16 خدمة بصفة كلية خلال فترة تتراوح من 6 أشهر حتى عام، والتي تشمل ما يلي:

1- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة.

2- تقديم طلب تركيب عداد كودي، خدمة العملاء والدعم الفني.

3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك.

4- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

5- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

9- تغيير اسم صاحب العداد.

10- تقديم طلب فحص العداد.

11- تقديم طلب رفع العداد.

12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.

15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.