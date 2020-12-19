محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة قبل بدء جولته في المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في إطار جولة الوزير بمناسبة احتفالات بورسعيد بعيدها القومي.
ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ، بلقاء 250 من صغار صيادي بورسعيد في المركز الثقافي التابع للمحافظة ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، فضلا عن دعم تلك الفئة، والاطمئنان على أحوالهم المعيشية، والاطلاع على مشاكلهم الأساسية، فضلا عن افتتاح مؤتمر المساواة بين الجنسين، افتتاح ملتقى للسلامة والصحة المهنية.
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