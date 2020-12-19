الحماية المدنية تنقذ فتاة حاصرتها النيران داخل شقة سكنية بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في انقاذ فتاة حاصرتها النيران عقب اشتعالها في شقة سكنية بمدينة نصر، وتمت عملية إخماد الحريق.

كانت شرطة النجدة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق ومحتجزين داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة.

وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ، وتبين أن العقار المٌشار إليه مكون من 6 طوابق وأن الحريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع، ومحتجز بداخلها نجله مالك الشقة .

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده لشقق المجاورة، وتم إنقاذ الفتاة التي كانت محتجزة داخل الشقة دون إصابات، وقد لاقى سرعة انتقال القوات والسيطرة على الحريق وإنقاذ الفتاة استحسان المواطنين من قاطني المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة .