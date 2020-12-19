"الإدارية العليا": فصل سكرتير وكيل كلية ضبط بالحمام مع زميلته المصابة بإغماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة لـ"م. ن. إ. ط" سكرتير مكتب وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب جامعة القاهرة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ونبيل عطالله، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.

وبحسب المحكمة، أنه "أثناء الاحتفال باليوبيل الفضي للكلية وحفل تكريم خريجي الدراسات العليا دخل دورة المياه الخاصة بوكلاء الكلية رغم وجود زميلته (ي. ف. م) سكرتيرة بذات المكتب بدورة المياه لظروفها الصحية، وكان الباب مغلقا عليهما وتواجدا بمفردهما داخل الحمام لمدة تزيد على نصف ساعة، وحينما قامت زميلاته بقرع الباب ودفعه بعد الإلحاح عليه وجدن زميلتهن المذكورة ملقاة على الأرض في حالة إغماء منزوعة بعض ملابسها، وهو في وضع غير لائق".

وأكدت المحكمة، أن "القيم الأخلاقية ضرورة في المجتمع بحسبانها ركيزةً أساسية لسلامة العلاقات الاجتماعيّة خاصة في مجال الوظيفة العامة لما لها من بالغ الأثر في تمساك المجتمع وقوته يحيا بها على الفطرة السليمة التي تتوافق مع الرسالات السماوية التي كرمت الإنسان، وأن الموظف العام بات ملزماً بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، فإذا ما ارتكب فعلا معيبا من النواقص الأخلاقيّة والخصال الذميمة فقد حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها".

وتابعت المحكمة أن "الثابت بالأوراق قيام الطاعن (م. ن. إ. ط) بصفته سكرتير مكتب وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب جامعة القاهرة بالتواجد مع زميلته (ي. ف. م) سكرتيرة بذات المكتب بدورة المياه الخاصة بوكلاء الكلية التي سبق لها وجودها بالحمام لظروفها الصحية، وكان الباب مغلقا عليهما أثناء احتفال الكلية باليوبيل الفضي وبخريجين الدراسات العليا وتواجدا بمفردهما داخل الحمام لمدة تزيد على نصف ساعة".

وأضافت: "نادت عليه زميلاته أكثر من مرة ليفتح الباب فتحجج بأنه يعدل الكرافت الخاصة به، وأنه لحظة خروجه من الحمام بعد الإلحاح عليه ودفع الباب وجدن زميلتهن المذكورة لحالتها الصحية بسبب ضيق في الصمام المترالي وانخفاض ضغط الدم في حالة إغماء ملقاة على الأرض منزوعة البنطلون إلى الركبة وباقي ملابسها العلوية كاملة وهي مخالفات ثابتة في حقه بما شهدت به كل من زميلاته (ف. أ، ف. م. ف، س. إ. أ) خاصة وأن الشاهدة الأخيرة نادت عليه لمدة طويلة لثلاث مرات بصوت عال مما طرقت معه الباب فوجدته ماسك البنطلون على النحو المبين بالأوراق، مما يعد خروجا منه صارخا على واجبات وظيفته يفقده حسن السمعة اللازمة لشغل الوظيفة العامة ويتعين بتره منها، وبذلك رفضت المحكمة طعن سكرتير وكيل الكلية على قرار مجلس تأديب العاملين بجامعة القاهرة من غير أعضاء هيئة التدريس بفصله من الخدمة".