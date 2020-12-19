وفود من ضباط الشرطة في زيارة لدور رعاية الأيتام والمسنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بتوجيه وفود من الضباط والضابطات بالقطاع، لزيارة بعض دور (الأيتام – المعاقين – المسنين) بنطاق محافظتي (القاهرة، الجيزة)، وتوزيع عدد من الهدايا العينية بطاطين على نزلائها .
كما قام وفد من ضباط وضابطات مديرية أمن الفيوم، بزيارة إحدى دور رعاية الأيتام وقضاء يوم ترفيهي مع الأطفال وتوزيع بعض الهدايا عليهم .
وكان لتلك الزيارات أثراً طيباً في نفوس النزلاء والقائمين على تلك الدور وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية .
جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي وإعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين، واستمراراً لفعاليات مبادرة كلنا واحد .
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