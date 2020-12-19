شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالوحدات السكنية في مدينة الحسنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركة هندسة الكهرباء بالحسنة بالتعاون مع الإدارة الهندسية بمجلس ومدينة الحسنه في أعمال تركيب العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع في الوحدات السكنية بالقرية الجديدة بالحسنة، وذلك بناءاً على توجيهات الواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظة شمال سيناء.

وقال أسامه أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه يتم تركيب العدادات الجديدة مسبوقة الدفع لعدد 25 وحدة سكنية بالقرية الجديدة في مدينة الحسنة..معلنًا عن تركيب 3 عدادات، وأنه سيتم استكمال تركيب العدادات لباقي الوحدات السكنية.

أضاف أنه تم التيسير على المواطنين أصحاب الوحدات السكنية وتسهيل الإجراءات عليهم بناءاً على توجيهات المحافظ، وذلك بدفع قيمة الرسوم الخاصه بالعدادات الكهربائيه في شركة هندسة الكهرباء بالحسنه بدلا من الدفع في شركة هندسة الكهرباء بالعريش .