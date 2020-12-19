شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع العاملين بـ4 مراكز شباب بسبب الإغلاق في أوقات الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين في 4 مراكز شباب بإدارتي شبين القناطر وطوخ للشؤون القانونية، بسبب الغياب عن العمل في إطار تعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكثيف المتابعة على مراكز الشباب، وقامت لجنة برئاسة محمد عبدالعزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، بمتابعة عدد من مراكز الشباب بإدارتي طوخ وشبين القناطر.

ففى شبين القناطر تم متابعة مراكز شباب كفر الصهبي، والشيخة سالمة، والعسيلة، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل بينما وجد مراكز شباب القلزم وكفر الشرفا القبلي، وكفر طحوريا مغلقة في أوقات العمل الرسمية، وفي مركز شباب الأحراز تبين غياب بعض العاملين به.

وفي إدارة شباب طوخ، تم متابعة مركز شباب الدير، وتبين أنه يمارس نشاطه بشكل كامل وزارت اللجنة الوحدة المحلية بالدير للتنسيق معها لتركيب كشافات إناره للملعب الترابي بمركزشباب الدير، ومتابعة نشاط الجيم بمركز شباب الأحراز.

وأوصت اللجنة المراكز باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.