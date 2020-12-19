شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة وانتظام امتحانات الصف الأول الثانوى بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت في مدارس محافظة شمال سيناء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوى ، وسط اجراءات احترازية ضد فيروس كورنا المستجد.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء على مواصلة وانتظام الامتحانات عن طريق المنصة التعليمية .. حيث يؤدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادتى الفلسفة والمنطق والفيزياء ، وغدا فى مادتى التاريخ والكيمياء .. مشيرا الى أن اجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوى العام بالمحافظة يبلغ 3394 طالبا وطالبة .. منهم 3248 طالبا وطالبة نظاميين و 146 طالبا وطالبة خدمات .

وأشار الى أن الفرصة متاحة لكل الطلاب لآداء الامتحانات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً .. حيث يتم السماح بدخول الطلاب على " السيستم " من المدارس أو من المنازل .. فهى امتحانات تجريبية تهدف إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان .. كما تساعد الطلاب على التعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد ، وهناك مركز واحد للتصحيح فى ديوان عام المديرية بالعريش .

يذكر أن الامتحانات بدأت يوم الأربعاء الماضى، حيث شكلت مديرية التربية والتعليم غرفة عمليات فى ديوان عام المديرية بالعريش ، وذلك لمتابعة الامتحانات التى يؤديها الطلاب الكترونيًا عن طريق جهاز "التابلت " .. كما تم تشكيل غرف دعم فنى لتسهيل عملية إجراء الامتحان التجريبى ، وإعداد قاعة مجهزة بالحواسب الآلية متصلة بمنصة خاصة بالمنظومة الجديدة .