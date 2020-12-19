شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جنيه تراجع بأسعار الذهب محليا.. وعيار 21 يسجل 822 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، ارتفاعا بالتزامن مع احتفالات راس السنه واقبال المصريين على شراء الذهب، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 822 جنيها للجرام بتراجع نحو 3 جنيهات، وسط توقعات بتباين سعر الذهب خلال تعاملات اليوم .

وسجل سعر جرام الذهب 18 سجل 707 جنيهات، فيما سجل سعر جرام الذهب 21 سجل 825 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب 24 سجل 939 جنيها بتراجع 3 جنيهات، بينما سجل سعر الجنيه الذهب سجل 6576 جنيها، وسجلت أونصة الذهب 1890 دولارا.