شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مسجد بشمال سيناء وإحالة العاملين به للتحقيق لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مديرية أوقاف شمال سيناء إغلاق مسجد في مركز ومدينة بئر العبدوإحالة العاملين به للتحقيق أمام الشؤون القانونية، بسبب عدم التزام المصلين بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد«كوفيد-19».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه تم إغلاق مسجد الشيماء بحي الدواغرة التابع لإدارة أوقاف بئر العبد، وإحالة العاملين به للتحقيق، بعد ورود شكوي بعدم التزام المصلين بارتداء الكمامات الواقية وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم خلال الصلوات .

وشدد جمعة،على التزام المصلين في جميع مساجد المحافظة من حيث ارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصية «سجادة الصلاة» والحفاظ على التباعد وعدم المصافحة والتقبيل والمعانقة، والالتزام بتعليمات السلامة حفاظًا على صحة المصلى وباقي المصلين .

أشار جمعة إلى أن لجان تابعة للمديرية والإدارات تقوم بالمرور على مختلف المساجد للتأكد من القواعد والضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بإعادة فتح المساجد طبقا لتعليمات وزارة الأوقاف وتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ..مؤكدًا على إغلاق المساجد المخالفة لتلك الضوابط والقرارات والإجراءات.