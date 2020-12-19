شكرا لقرائتكم خبر عن التربية الخاصة تستعد لامتحانات نصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقدت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اجتماعا للاستعداد والتجهيز لامتحانات التربية الخاصة. وأكدت كمال أن الاجتماع تناول كافة التحضيرات والتجهيزات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس التربية الخاصة على مستوى المحافظة، وذلك بحضور مديرى المدارس والوكلاء والموجهين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين. أضافت كمال أنه خلال الاجتماع تم بحث احتياجات الطلاب «من ذوى الاعاقات الثلاث» من أجهزة ومعدات وأدوات تأدية الامتحانات بهدف التيسير على الطلاب ومساعدتهم على تأدية الامتحانات بسهولة ووفقا لاعاقاتهم . الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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