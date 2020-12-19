شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تشهد اليوم أعلى معدل تشغيل يومي منذ عودة حركة الطيران في يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الشركة الوطنية مصرللطيران اليوم السبت ١٩ ديسمبر اعلي معدل تشغيل يومي وزيادة في عدد الترددات للرحلات الدولية والداخلية والشحن الجوي والركاب منذ عودة حركة الطيران المنتظم في شهر يوليو الماضي.

وتسير مصرللطيران اليوم ٧١ رحلة جوية بمعدل رحلة جوية إلى كل من تورونتو، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، نيويورك، موسكو، مدريد، باريس، ميلانو، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن، ميونخ، أثينا، برلين، فينا، فرانكفورت، البحرين، المدينة المنورة، عمّان، أربيل، جوهانسبرج، الشارقة، أديس أبابا، ورحلتين جويتين إلى كل من الرياض، الدمام، أبوظبي، لندن، إسطنبول، الخرطوم .

بالاضافة إلى ثلاث رحلات جوية إلى بيروت، جدة، دبي، و١٥ رحلة داخلية بمعدل٤ رحلات جوية إلى الأقصر ،٣ رحلات جوية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، ورحلتين جويتين إلى طابا، و٨ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٧٠٠٠ راكب.