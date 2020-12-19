شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل تلقي طلبات الاشتراك في مسابقة «الست دي أمي» حتي الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل ادارة التربية الخاصة تلقى طلبات الاشتراك في مسابقة «الست دى أمى» التي تنظمها ادارة التربية الخاصة لطلاب مدارس التربية الخاصة على مستوى المحافظة، والتى تستهدف تعظيم دور الأم في رعاية أبنائها ذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين، واعتراف الابن المعاق بدورها في رعايته ودعمه وتشجيعه على مواصلة الحياة.. حيث يستمر التقدم للمسابقة حتى يوم الخميس القادم الموافق 24 من ديسمبر الجارى .

وأكدت الدكتورة عزة كمال، مدير ادارة التربية الخاصة، أن المسابقة تقام تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبتوجيهات حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، واشراف فريق العمل بادارة التربية الخاصة.. حيث بدأت يوم الأحد الماضى .

أضافت أن من شروط المسابقة أن تكون الأم لديها أكثر من طالب معاق ومسجل في مدارس التربية الخاصة، أن تكون الأم فوق سن الأربعين وأن تكون على قدر من المعرفة وعلى دراية بالأحداث الجارية وتتقبل الإعاقة، أن يكون لها دورا بارزا في إعالة ورعاية أبنائها.. على أن يرفق بالطلب بحث حالة من المدرسة معتمد ويدعم موقف الأسرة، ويفضل الأم التي تشجع أبنائها على التعليم والاشتراك في المسابقات والأنشطة التربوية .

يذكر أيضا أنه سبق للإدارة تنفيذ عدد من المبادرات والحملات والمسابقات لخدمة الطلاب المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج التعليمى في شمال سيناء، ومنها: مبادرة فرحتنا في لمتنا، مبادرة مفيش مستحيل، ومبادرة علمنى صح، مبادرة اعرف حقك، حملة جبر الخواطر، مهرجان خلى البساط أحمدى، ومبادرة انشر وعى، مبادرة موهبتى في مدرستى ومسابقة بطل الحكاية وغيرها من الأنشطة والفعاليات، وذلك بهدف التعرف على كافة الاحتياجات اللازمة لهذه الفئة والعمل على توفيرها، وكذا توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بها.. انطلاقا من اهتمام الدولة والمحافظة وكافة الجهات بها .