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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة تريزا سعد عطا الله، مدير إدارة مكافحة الآفات في مديرية الزراعة واستصلاح الاراضى بالاسكندرية، أن الإدارة بدأت أعمال مكافحة «الناخرات» بأشجار الكازورينا بحدائق المنتزة عن طريق «الحقن» بمبيدات فسفورية تركيز 48% كمرحلة ثانية في العلاج، وذلك عقب انتهاء أعمال معالجة السوسة الحمراء والناخرات في النخيل والأشجار بالرش.

وأوضحت «تريزا»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المرحلة الثانية من أعمال المكافحة بحقن جذوع الاشجار، يأتي تنفيذا لتوصيات لجان مهندسي إدارة المكافحة الناتجة عن المتابعة الدورية، مشيرة إلى استمرار لجان الرش الوقائي والعلاجي وإزالة الأشجار المصابة وكذلك عمليات التقليم في حدائق المنتزه .

ولفتت إلى أنه بانتهاء أعمال الحقن العلاجى والوقائى، تكون المهمة الموكلة للمديرية انتهت في هذا الشأن، لكن تبقى المتابعة الدورية مستمرة.

بدوره قال المهندس طارق صالح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى في الاسكندرية، لـ«المصرى اليوم»، أنه جرى تقطيع نحو 90% من النخيل والأشجار «العليلة» التي لا يجدي معها العلاج، بسبب سوسة النخيل الحمراء والناخرات بأشجار حدائق المنتزه، وذلك وفق الحصر التي تم إجراؤه من خلال لجان فنية متخصصة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من رش وعلاج نحو 100% من جملة الأشجار التي تقبل العلاج بنظام الرش بالمبيدات وحاليا يجرى تنفيذ المرحلة الثانية من العلاج والوقاية بالحقن، لافتا إلى أن أعمال الرش والحقن تتم للأشجار التي حصرها من خلال اللجان المختصة، حيث يتم رشها بمبيدات فسفورية 48%.

"زراعة الإسكندرية" تبدأ معالجة أشجار المنتزة بـ"الحقن" بمبيدات فسفورية (صور)

"زراعة الإسكندرية" تبدأ معالجة أشجار المنتزة بـ"الحقن" بمبيدات فسفورية (صور)

"زراعة الإسكندرية" تبدأ معالجة أشجار المنتزة بـ"الحقن" بمبيدات فسفورية (صور)

"زراعة الإسكندرية" تبدأ معالجة أشجار المنتزة بـ"الحقن" بمبيدات فسفورية (صور)

"زراعة الإسكندرية" تبدأ معالجة أشجار المنتزة بـ"الحقن" بمبيدات فسفورية (صور)

"زراعة الإسكندرية" تبدأ معالجة أشجار المنتزة بـ"الحقن" بمبيدات فسفورية (صور)