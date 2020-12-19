شكرا لقرائتكم خبر عن «يلا نغيرها».. مبادرة لتجميل وتنظيف شوارع حي شرق شبرا بالتعاون مع المسؤولين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جمعية «شبرا الخير»، بالتعاون مع حي شرق شبرا الخيمة، حملة «يلا نغيرها»، لتطوير وتنظيف الشوارع وتجميلها بالأشجار ودهان الأعمدة والأرصفة.

ضمن أعمال الجمعية التي تتنوع بين الاستدامة والأعمال الخيرية، وقال إيهاب فاروق، رئيس الجمعية «يلا نغيرها» من أهم حملات الجمعية التي نقوم فيها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في حي شرق شبرا الخيمة، بتنظيف بعض شوارع الحي وتشجيرها ودهان الأعمدة والأرصفة أيضا لتوفير بيئة ملائمة وكريمة للمواطنين«.

وأضاف «بالتأكيد لن نستطيع تنظيف أكثر من 20 كيلومتر مربع مساحة الحي بمفردنا في يوم ولا أسبوع ولا حت شهر، بل نأمل أن نكون نموذجا لغيرنا من الشباب سواء بالانضمام لنا في الحملة أو تكوين مجموعات، ليبدأ الجميع بالمشاركة المجتمعية في تنظيف البيئة التي يعيش بها».

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة: «تشرفنا بالتعاون والاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني متمثلة في جمعية شبرا الخير والشباب القائمين عليها، في إطلاق تلك المبادرة لحث جميع شباب الحي على التعاون معنا في تطوير وتجميل الشوارع الداخلية للحي، بـ26 منطقة سكنية داخل حي شرق شبرا».

وأضاف «نتمنى وجود 100 حملة مثل يلا نغيرها، ومكاتبنا وأيدينا مفتوحة دائما لجميع منظمات العمل المجتمعي والشباب في أي وقت للمساعدة على التطوير».

مبادرة لتجميل وتنظيف شوارع حى شرق

مبادرة لتجميل وتنظيف شوارع حى شرق

مبادرة لتجميل وتنظيف شوارع حى شرق

مبادرة لتجميل وتنظيف شوارع حى شرق