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شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة العريش التعليمية تتفقد انتظام الدراسة في عدد من المدارس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقدت مني أبوالمعاطي، مدير عام إدارة العريش التعليمة، يرافقها أعضاء نقابة المعلمين، انتظام الدراسة في عدد من مدارس الإدارة.
وقالت أبوالمعاطي، أنها تفقدت مدارس الشهيد محمد على ماهر الابتدائية «الصفا سابقًا» والشهيد عمرو شكري الثانوية بنين والشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات.
وأكدت أبوالمعاطي على انتظام الدراسة في مختلف المدارس على مستوى الإدارة، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلبة والطالبات من الإصابة بفيروس كورونا.
حضر الجولة كلا من فاروق قطامش، جهاد المسلمانى، أشرف الشوربجى، وعبدالعزيز كريم، أعضاء نقابة المعلمين، فيما تم خلال الجولة تكريم أميمه محى وكيله مدرسة الشهيد محمد على ماهر، تقديرآ للجهود المبذولة في المدرسة .
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