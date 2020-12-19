شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار العملات محليا خلال تعاملات اليوم.. والدولار يسجل 15.64 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار تداول العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، تراجع خلال تعاملات اليوم السبت ١٩ ديسمبر، وذلك في عدد من البنوك وشركات الصرافة، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية المصرية، في البنوك المصرية إلى مستوى 15.٦٤ جنيه للشراء، و15.٧٤ جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف العملة الإماراتية فقد استقرار في السوق المصرفية عند مستوى 4.٢٦ جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي على العملات.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، وفقا لاسعار البنوك عند مستوى ٢١.١٠ جنيه للشراء، ٢١.٤٤ جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات السوق.

فيما سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية عند مستوى ١٩.٦ جنيه للشراء، ١٩.٢٩ جنيه للبيع .