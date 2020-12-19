شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الخضروات في سوق العبور.. والطماطم بـ150 قرشا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، تراجع خلال تعاملات اليوم السبت ١٩ ديسمبر 2020، حيث تراوحت أسعار الطماطم من ما بين ١.٥٠ و٤.٥٠ جنيه للكيلو، والبطاطس من ١.٠٠ إلى ١.٧٥ جنيه، والبصل من ٢ إلى ٤.50 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من ٢ إلى ٤.٥٠ جنيهات، والفاصوليا ما بين ٢.٧٥ إلى ٣.٧٥ جنيه، والفلفل الرومي بـ٤ جنيه، والثوم بـ17 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين ١.٠٠ و٢.٥٠ جنيه، ووصل البنجر إلى ٣ جنيهات، وسجل الخيار البلدي 3 إلى ٤ جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 2 إلى ٥ جنيه.