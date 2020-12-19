شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة مواطنين من الموت صعقًا بالكهرباء في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذت العناية الإلهية مواطنين من الموت صعقًا بالكهرباء في مدينة العريش.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارا بإصابة كلا من «أحمد.ح.ـ-40 سنة»، و«محمد.ع.س-30 سنة» بصعق كهربائي في العمارات السكنية بحي السبيل بالمساعيد.

تم نقل المصابين إلى مستشفي العريش العام لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث، حيث أن حالتهما العامة جيدة.

يذكر أنه الحادث الثاني من نوعه بشمال سيناء خلال الساعات الماضية، حيث توفيت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 5 سنوات، صعقًا بالكهرباء، في حي القواسمة بمدينة الشيخ زويد.