شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة مواطنين من الموت صعقًا بالكهرباء في العريش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنقذت العناية الإلهية مواطنين من الموت صعقًا بالكهرباء في مدينة العريش.
تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارا بإصابة كلا من «أحمد.ح.ـ-40 سنة»، و«محمد.ع.س-30 سنة» بصعق كهربائي في العمارات السكنية بحي السبيل بالمساعيد.
تم نقل المصابين إلى مستشفي العريش العام لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث، حيث أن حالتهما العامة جيدة.
يذكر أنه الحادث الثاني من نوعه بشمال سيناء خلال الساعات الماضية، حيث توفيت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 5 سنوات، صعقًا بالكهرباء، في حي القواسمة بمدينة الشيخ زويد.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,280
-
تعافي
106,157
-
وفيات
7,041
كانت هذه تفاصيل خبر نجاة مواطنين من الموت صعقًا بالكهرباء في العريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.