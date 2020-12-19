شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تشهد أعلى معدل تشغيل يومي بتسيير 71 رحلة دولية وداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد شركة مصر للطيران، اليوم السبت، أعلى معدل تشغيل يومي وزيادة في عدد الترددات للرحلات الدولية والداخلية والشحن الجوي والركاب، منذ عودة حركة الطيران المنتظم في شهر يوليو الماضي، حيث تسير رحلاتها الجوية إلى 71 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 7 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من (تورونتو، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، نيويورك، موسكو، مدريد، باريس، ميلانو، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن، ميونخ، أثينا، برلين، فينا، فرانكفورت، البحرين، المدينة المنورة، عمّان، أربيل، جوهانسبرج، الشارقة، أديس أبابا، ورحلتين جويتين إلى كل من الرياض، الدمام، أبوظبي، لندن، إسطنبول، الخرطوم، بالاضافة إلي ثلاث رحلات جوية إلي بيروت، جدة، دبي) بالإضافة إلي 15 رحلة داخلية بمعدل 4 رحلات جوية إلي الأقصر ،3 رحلات جوية إلي كل من شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، ورحلتين جويتين إلى طابا، و8 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 7 آلاف راكب.

وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.