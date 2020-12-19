شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يدخلون على منصة الامتحان لأداء اختبار الفلسفة والفيزياء التدريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، قبل قليل لأداء امتحان مادتى الفلسفة والمنطق والفيزياء، وذلك فى رابع يوم بالاختبارات التدريبية التى تعقدها الوزارة لتدريب طلاب أولى ثانوى على شكل الأسئلة والتقييم الجديد واختبار الشبكات والمنصة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان بدأ فى التاسعة صباحا وممتد حتى التاسعة مساء، موضحة أن أولى خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: يتم إدخال كود الامتحان "الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار، مشيرة إلى أنه بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة التالية لأداء الطالب الامتحان بشكل صحيح: يجد شريط أدوات الامتحان على التابلت بجوار قائمة الأسئلة والذى من خلاله يستطيع الطالب أن يرى الامتحان فى الشاشة كاملة أو تراجع قائمة الأسئلة أو يشاهد ما قام بالإجابة عنه وأيضا يستطيع تنسيق الخط والشاشة أو أسئلة قام الطالب بتحديدها بعلامة العلم للرجوع إليها مرة أخرى، موضحة أن جميع هذه الاختيارات تظهر من أيقونة القائمة إذا كان يجيب عن الأسئلة فى وضع عمودى للتابلت.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلن الاحصائيات الختامية لامتحان الخميس 17 ديسمبر الجارى للصف الاول الثانوي، موضحا أن 96% ؜ نسبة الحضور بين الطلاب فى اليوم الثالث للامتحان التدريبى.

وأوضح الوزير أنه فى مادة الرياضيات أدى الامتحان 569 ألف و342 طالبا، والرياضيات (لغة انجليزية) 75 ألف و792 طالبا و الرياضيات (لغة فرنسية) 1000 و867 طالبا، وفى اللغة الفرنسية (لغة ثانية) 478 ألف و658 طالب وطالبة واللغة الانجليزية (لغة ثانية) 1000 و897 طالب وطالبة واللغة الألمانية (لغة ثانية) 102،195

واللغة الايطالية (لغة ثانية) 40،908 طالب وطالبة، واللغة الاسبانية (لغة ثانية) 5،132 طالب وطالبة وللغة الصينية (لغة ثانية) 83 طالبا.

وكشف وزير التربية والتعليم أن مجموع الامتحانات اللتي تم تسليمها بنجاح مليون و257 الف و874 امتحان الكتروني رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، بإجمالي 653 ألف طالب وطالبة.