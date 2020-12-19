شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الطاقة المتجددة تسهم فى تحلية 2.9 مليون متر مكعب من مياه البحر يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الاعتماد على الطاقة المتجددة فى تحلية مياه البحر، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة أصبحت تقل تكلفة فى توليد الكهرباء والتى يمكن الاعتماد عليها فى مشروعات أخرى.

وأكد وزير الكهرباء فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أنه تم البدء فى مشروع تحلية مياه البحر بالتعاون مع وزارة الإسكان لتحويلها إلى مياه صالحة للشرب بواقع 2.9 مليون متر مكعب يوميا، لافتا إلى أن الهدف من هذا المشروع هو توفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

وأضاف وزير الكهرباء، أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أصبحت تقل من السابق وهو ما يسهم فى إمكانية التوسع فى هذه المشروعات بشكل كبير لتعظيم الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة المتجددة تم تخفيضه ليصبح 2 سنت دولار للشمس و3 سنت دولار للرياح وهى أقل تكلفة بالعالم.

وتابع شاك أن الوزارة تسير بخطى سريعة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة ، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.