شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد قطارات الإسكندرية بدءًا من السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى هيئة السكة الحديد تعديلات فى مواعيد بعض قطارات الإسكندرية ابتداءً من السبت المقبل بسبب أعمال تجديد نظم الإشارات بمحطة الإسكندرية، وما يستدعيه ذلك من تغيير لسكك وتحاويل بالتزامن مع عمليات تجديد المحطة من أرصفة ومباني، وهو ما تطلب غلق بعض السكك.

وتشمل التعديلات تعديل موعد قيام قطار رقم 118 سياحى الإسكندرية ـ طنطا ـ منوف ـ القاهرة بحيث يقوم من محطة الإسكندرية 5.10 مساء ويصل القاهر 10.20 مساء، وقطار رقم 21 اكسبريس القاهرة ـ الإسكندرية، حيث تعدل موعده ليقوم من محطة القاهرة 3.30 عصرا ويصل الإسكندرية 7.20 مساء.

كما تضمنت التعديلات تعديل موعد قيام قطار مكيف رقم 923 القاهرة ـ الإسكندرية بحيث يقوم من محطة القاهرة 4 عصرا ليصل الإسكندرية 7.30 مساء، وقطار سياحى رقم 966 دمياط ـ القاهرة تعدل موعده ليقوم من دمياط 1.15 ظهرا ويصل 5.55 مساء، وقطار روسى رقم 1130 الإسكندرية ـ القاهرة تعدل موعده ليقوم من الإسكندرية 3 عصرا ليصل القاهرة 6.05 مساء، وقطار مميز رقم 24 الإسكندرية ـ القاهرة تعدل موعده ليقوم من الإسكندرية 2.25 ظهرا ليصل القاهرة 6.40 مساء.