مندوب مصر بالأمم المتحدة: لغتنا العربية تمثل ركناً أساسياً فى ثقافتنا وهويتنا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن لغتنا العربية تمثل ركناً أساسياً في ثقافتنا وهويتنا، جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير إدريس بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق ذكرى صدور قرار الجمعية العامة باعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1973، الذي تم بمبادرة عربية قادتها مصر.

وقال إدريس إن اللغة العربية تعكس وترمز لتراثنا وحضارتنا العربية العريقة، حيث تظل لغتنا الجميلة شاهداً على منجزات ثرية في كافة مناحي الحياة من العلوم والفنون والإسهامات البشرية المختلفة، وأضاف أن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يأتي في إطار دعم الأمم المتحدة لتعدد الثقافات وتنوع اللغات وتعزيز التواصل والتفاهم بين مختلف شعوب العالم.



وأشار السفير إدريس إلى أننا إذ نحتفل يوم 18 ديسمبر بلغة الضاد، فإن ذلك يؤكد تمسكنا بلغتنا العربية الأصيلة، التي تعكس ماضينا العريق، وتلهمنا الأمل والعمل لغد أفضل لكافة الشعوب العربية.



يشهد الاحتفال السنوي باليوم العالمى للغة العربية أنشطة فنية وثقافية واجتماعية، تقوم بها الدول العربية الأعضاء في المنظمة بالتنسيق والتعاون والمشاركة مع سكرتارية الأمم المتحدة والدول الأعضاء بالمنظمة الدولية.