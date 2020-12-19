شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لدعاية انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى اليوم السبت، فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات وذلك وفقا للجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، والذى حدد انطلاق الدعاية يوم الخميس الماضى على أن تستمر لمدة 3 أيام.

وكانت الجامعات أعلنت الكشوف النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات الطلابية يوم الأربعاء، 16 ديسمبر، وذلك بعد الانتهاء من فحص الطعون المقدمة على أسماء الطلاب المرشحين على مستوى الكليات.

وشهدت الجامعات، فتح باب الترشح وسحب الاستمارات للطلاب للتقديم بانتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات، وسط تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، خلال سحب الطلاب لاستمارات الترشح، من خلال التشديد من قبل مكاتب إدارة رعاية الشباب على الالتزام بارتداء الكمامة الطبية، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى وتنظيم دخول الطلاب.

فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة فى اليوم التالى، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالى 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.