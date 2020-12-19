شكرا لقرائتكم خبر عن «مقاهي الإسكندرية» تناقش مشاكل أصحابها مع شركة النظافة الإثنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال البورى متولي، رئيس شعبة أصحاب المقاهي في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه سيتم عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل، لمناقشة المشاكل التي يواجهها أصحاب المقاهي مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، والتى تتعلق بالمحاضر والغرامات التي يتم توقيعها عليهم من قبل جهاز شؤون البيئة في المحافظة.
وأضاف «البورى»، لـ«المصري اليوم»، أنه من المقرر أن يشارك في الاجتماع مسؤولو شرطة المسطحات المائية والبيئة، وجهاز شؤون البيئة في المحافظة، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية.
وأشار إلى أنه يوجد في الاسكندرية، 10 آلاف مقهى مسجل رسميا في الغرفة التجارية ولديهم سجلات تجارية.
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