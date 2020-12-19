شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه غرامة نكث العهد.. صُلح عائلتي فايد وسلام في الغربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة السنطة فى محافظة الغربية جلسة صلح عرفية بين عائلتى فايد وسلام بحضور كبار العائلتين، وانتهت إلى التصالح بين العائلتين ونبذ جميع الخلافات والقسم على كتاب الله والإتفاق على غرامة نكث العهد.

وأشرف على الجلسة اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، واللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، والعميد هيثم الكيلانى، رئيس المباحث الجنائية، والعقيدان احمد كوهية وأحمد الصباحى، والمقدم محمد الدهراوى، رئيس مباحث مركز السنطة.

وترأس جلسة الصلح العمدة راغب الشرقاوى، والعُمد رفعت قطب وناصف سند وأحمد رشاد وماهر منصور والسيد أبو حجيجة وناصر حجاب وأحمد أبو قشطة، وحضور عامر الشوربجي عضو مجلس النواب.

وتم خلال الجلسة الأتفاق على غرامة مليون جنيه لمن ينكث العهد بالقول أو الفعل من الطرفين وأن يتم التنازل عن جميع المحاضر الرسمية بين الطرفين وأن يتكفل كل طرف بمصاريف محاميه.

وأقسم كبار العائلتين خلال الجلسة العرفية على كتاب الله على الصلح والتراضي بينهم على ذلك.

مليون جنيه غرامة نكث العهد.. صُلح عائلتى فايد وسلام فى الغربية

مليون جنيه غرامة نكث العهد.. صُلح عائلتى فايد وسلام فى الغربية

مليون جنيه غرامة نكث العهد.. صُلح عائلتى فايد وسلام فى الغربية

مليون جنيه غرامة نكث العهد.. صُلح عائلتى فايد وسلام فى الغربية

مليون جنيه غرامة نكث العهد.. صُلح عائلتى فايد وسلام فى الغربية

مليون جنيه غرامة نكث العهد.. صُلح عائلتى فايد وسلام فى الغربية

مليون جنيه غرامة نكث العهد.. صُلح عائلتى فايد وسلام فى الغربية

مليون جنيه غرامة نكث العهد.. صُلح عائلتى فايد وسلام فى الغربية

مليون جنيه غرامة نكث العهد.. صُلح عائلتى فايد وسلام فى الغربية