شكرا لقرائتكم خبر عن «موزاييك الإسكندرية» يحتفل باليوم العالمي للمهاجرين بقطعة فسيفساء عمرها 1500 سنة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل متحف الموزاييك بالاسكندرية، على موقع التواصل الاجتماعى، باعتباره أول متحف متخصص في فن الموزاييك «الفسيفساء» في مصر وحوض البحر المتوسط، في معبدالرأس السوداء بمنطقة باب شرقي وسط الإسكندرية، باليوم العالمي للمهاجرين بعرض قطعة فسيفساء نادرة عمرها 1500 سنة.

والقطعة المعروض بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، عبارة عن فسيفساء تصور ثلاثة فرسان من الوندال (الفندال) المهاجرين، في رحلة صيد برى والمناظر الثلاثة تفاصيل من أرضية كبيرة تتكون من سبعة أجزاء عثر عليها في موقع أثري بالقرب من قرطاج بتونس، والمناظر الثلاثة هي المنظر الأول يصور فارس يمتطي حصان وخلفه فيلا، والمنظر الثاني يصور فارس آخر يمتطي حصان ويصطاد آيل بحبل، والمنظر الثالث يصور الفارس الثالث وخلفه ينطلق كلب صيد وجميعهم يرتدون الملابس الجرمانية، والقطعة تؤرخ إلى أواخر القرن الخامس وبداية القرن السادس الميلادى، موجودة بالمتحف البريطانى.

وذكر المتحف أن الصيد يعتبر من الموضوعات التي ساد تصويرها في شمال أفريقيا حيث كانت هي التسلية التي يمارسها الصفوة والطبقة الحاكمة من الفندال، والفندال هم قبائل جرمانية رحلت منذ مطلع القرن الخامس الميلادى من ألمانيا إلى إسبانيا ومنها إلى شمال أفريقيا اقتطعوا أجزاء من الإمبراطورية الرومانية وأسسوا لهم دولة في شمال أفريقيا مركزها مدينة قرطاج بمساعدة السكان الأصليين الذين كانوا ينفرون من سلطة روما ويطمحون في الاستقلال وكان الفندال أعظم قوة في غرب البحر المتوسط وفى عام 455 أحتل الفندال مدينة روما وخربوها ثم قام الإمبراطور البيزنطى ليو الأول بحملة ضدهم عام 467 لكنها فشلت وفى عام 533 أرسل الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول حملة عسكرية استطاعت أن تقضى على الفندال في شمال أفريقيا عام 534.

كما عرض المتحف قطعة فسيفساء صيد اكتشفت في عام 1904 في كنيسة سانتا ببيانا بمنطقة هورتى ليشنيانى بروما تؤرخ بالقرن الرابع الميلادى، محفوظة بمتحف سنترال مونتى مارتينى بغرفة الغلاية، ويلاحظ في القطعة من الفسيفساء أن أسلوب تنفيذها يبتعد عن النماذج التقليدية حيث تفتقد إلى الاطار المتقن التنفيذ والأشخاص والحيوانات مصورين على خلفية بيضاء ويرتدى كل الصيادين ملابس ثقيلة وهذا أيضا الابتعاد عن الأشكال التقليدية .

وجاءت القطعة الثالثة عبارة عن سجادة قبطية، استخدم فيها أسلوب الُلحمة، وهو ما ينسج عرضا وأنتجت بواسطة المسيحيين الأوائل في مصر ويشار إلى هذه المنسوجات بأسم المنسوجات القبطية وتصور القطعة طائر السمان وقد أستخدمت هذه النوعية من الزخارف كزخرفة على التونيك أو الفرش أو التعليق على الجدران، وتؤرخ القطعة إلى القرن الرابع الميلادى، محفوظة بمتحف فيكتوريا وألبرت بلندن .

"موزاييك الإسكندرية" يحتفل باليوم العالمي للمهاجرين بقطعة فسيفساء نادرة عمرها 1500 سنة (صور)

"موزاييك الإسكندرية" يحتفل باليوم العالمي للمهاجرين بقطعة فسيفساء نادرة عمرها 1500 سنة (صور)

"موزاييك الإسكندرية" يحتفل باليوم العالمي للمهاجرين بقطعة فسيفساء نادرة عمرها 1500 سنة (صور)

"موزاييك الإسكندرية" يحتفل باليوم العالمي للمهاجرين بقطعة فسيفساء نادرة عمرها 1500 سنة (صور)

"موزاييك الإسكندرية" يحتفل باليوم العالمي للمهاجرين بقطعة فسيفساء نادرة عمرها 1500 سنة (صور)

"موزاييك الإسكندرية" يحتفل باليوم العالمي للمهاجرين بقطعة فسيفساء نادرة عمرها 1500 سنة (صور)

"موزاييك الإسكندرية" يحتفل باليوم العالمي للمهاجرين بقطعة فسيفساء نادرة عمرها 1500 سنة (صور)

"موزاييك الإسكندرية" يحتفل باليوم العالمي للمهاجرين بقطعة فسيفساء نادرة عمرها 1500 سنة (صور)

"موزاييك الإسكندرية" يحتفل باليوم العالمي للمهاجرين بقطعة فسيفساء نادرة عمرها 1500 سنة (صور)

"موزاييك الإسكندرية" يحتفل باليوم العالمي للمهاجرين بقطعة فسيفساء نادرة عمرها 1500 سنة (صور)