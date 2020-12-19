شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يعمل من داخل "العزل" بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بديوان عام محافظة الإسكندرية، الحالة الصحية للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا، حيث أكدت أن اللواء محمد الشريف سوف يواصل إدارة ملفات المحافظة، خلال فترة العزل المنزلى للإصابة بفيروس كورونا، خاصة وأن الآعراض لم تظهر بشكل مباشر على محافظ الإسكندرية، حيث تم معرفة الإصابة من خلال الكشف الدورى على العاملين بديوان عام محافظة الإسكندرية.

كما كشفت المصادر، أنه سيتم عمل كشف على جميع العاملين فى الديوان وكذلك تعقيم وتطهير الديوان والإدارات المختلفة بعد إصابة المحافظ.

أعلنت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها، إصابة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له.

وأضاف البيان: حرصا من المحافظة على طمأنة مواطنى الإسكندرية نود التأكيد على أن محافظ الإسكندرية بصحة جيدة، وسيخضع للعزل المنزلى خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد.

وتابع بيان محافظة الإسكندرية: خالص الدعوات المخلصة بالسلامة والشفاء العاجل للواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية وخالص الأمنيات بالعودة سريعا لمواصلة جهوده وأعماله وجولاته الميدانية لخدمة الوطن والمواطن السكندرى.