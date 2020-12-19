شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تحذر من السرعات الزائدة على الطرق الصحراوية والزراعية بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، جميع السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية الرابطة بين المحافظات، بعد ظهور شبورة وغلق طريق السويس الصحراوى منعا للحوادث.

وشددت إدارة المرور على عدم السرعات الزائدة وتخطى السيارات الأخرى أثناء السير، مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع منع التوقف على الطريق للسيارات. ويجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وأهابت إدارة المرور بالمواطنين اتباع قواعد المرور وإرشادات الإدارة العامة للمرور فى حالة وجود الشبورة على الطرق حفاظا على سلامة الجميع، وإعادة التذكرة بأرقام التليفونات التى قد تم الإعلان عنها للتواصل مع الإدارة العامة للمرور (01221110000 – 24021233/02 ) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة. و كثفت اﻹدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور من تواجد الخدمات المرورية أعلى الطرق السريعة، لتأمين المواطنين بسبب الشبورة الكثيفة، مع انتشار سيارات الإغاثة أعلى الطرق ومتابعة الحالة المرورية، والإبلاغ عن أى معوقات للطرق.

وعززت إدارة المرور من انتشار ضباط المرور مزودين بالدراجات البخارية للقيام بعمليات تأمين للطرق السريعة، وتأمين مرتادى الطرق للوصول إلى الأماكن التى يقصودنها للإبلاغ عن أى أعطال أو حوادث مرورية، وللقيام بعمليات تفويج السيارات لحين انقشاع الشبورة.