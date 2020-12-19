شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تغلق طريق السويس الصحراوى بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، طريق السويس الصحراوى من الكيلو 61 حتى الكليو 109، لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع أى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.