شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة لأصحاب الأمراض المزمنة: العيادات فى انتظاركم بكافة الأنحاء والعلاج بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة متوفرة فى كل مكان بالجمهورية وتقدم الخدمات للمرضى بالمجان.

وتابعت وزارة الصحة، إذا كنت فوق سن الأربعين فتوجه إلى العيادات المتنقلة أو الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، للكشف وتلقى العلاج مجانًا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن العيادات فى انتظار المرضى يوميًا، ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب من خلال تطبيق صحة مصر .







