شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: اقتران المشترى وزحل المرتقب يوم الاثنين لن يتكرر إلا بعد 60 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن الاثنين المقبل 21 ديسمبر 2020، سيقترب كوكب المشترى وكوكب زحل من بعضهما البعض فى السماء، فيما يعرف بالاقتران الكبير، عندها سيكون الكوكبين على بعد 0.1 درجة فقط.

وأضاف معهد الفلك أن هذا التقارب الشديد هو فقط ظاهريا فى السماء، موضحا أنه فى الواقع تبعد الكواكب حوالى 600 مليون كيلومتر عن بعضها وتتكرر هذه الإقترانات الكبيرة بين كوكب المشتري وزحل كل 19.5 سنة.

وأكد معهد الفلك أن هذا الاقتران هو الأقرب منذ عام 1623 م والافتران التالى سيكون بعد 60 عامًا، موضحة أنه على الرغم من أنه يمكن رؤية الكوكبين في مجال رؤية واحد فى 21 ديسمبر من خلال تلسكوب صغير أو منظار، إلا أن هذا في الأساس ممكن تمييزه بالعين المجردة.