أخبار × 24 ساعة.. تصدير "بيض تفريخ الكتاكيت" إلى الخارج بعد توقف لسنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.
الزراعة توافق على تصدير "بيض تفريخ الكتاكيت" إلى الخارج بعد توقف لسنوات
مساعد وزير السياحة: اللجنة الطبية بمجلس الوزراء أكدت عدم إقامة حفلات رأس السنة
"الركن الخامس من أركان الإيمان".. موضوع خطبة الجمعة المقبل
فتوى اليوم.. ما حكم إلقاء خطبة الجمعة باللغة الإنجليزية لأهلها من المسلمين؟
المجلس القومى للمرأة يتواصل مع فتاة ميت غمر ويقدم لها دعما قانوينا ونفسيا
الوزارات تبدأ تنفيذ قرار رئيس الحكومة بتناوب حضور العاملين لمواجهة كورونا
القوى العاملة تعلن تشغيل 221 ألفا و808 راغبين فى العمل في القطاع الخاص 2020
الإسكان تطلق التيار الكهربائى ببعض أحياء مشروع "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة
الإسكان تعلن بدء تسليم قطع أراضى "الإسكان المتميز" بالفيوم الجديدة..الأحد
السكة الحديد تجرى اليوم تعديلات فى تركيب بعض القطارات الخطوط الفرعية
وزير الأوقاف: نسعى لنشر الفهم المستنير فى العالم كله.. صور
القومى للمرأة يشيد بقرار النائب العام دراسة الطعن على براءة المتهمين بواقعة "سيدة الكرم"
التنمية المحلية تعلن عن مشروع قومي لإقامة أماكن بديلة للعشوائيات.. فيديو
وزراء الرياضة والأوقاف والتنمية المحلية يتفقدون مركز شباب الأسمرات
وزير الأوقاف: نشكر الرئيس على ما حدث بالأسمرات من استثمار فى البشر
وزير التنمية المحلية يقرر تخفيض قوة العمل بالوزارة بنسبة 50% للوقاية من كورونا
الحكومة تنفى الاتجاه لخصخصة مصانع الغزل والنسيج
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