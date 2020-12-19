شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. تصدير "بيض تفريخ الكتاكيت" إلى الخارج بعد توقف لسنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.

الزراعة توافق على تصدير "بيض تفريخ الكتاكيت" إلى الخارج بعد توقف لسنوات

مساعد وزير السياحة: اللجنة الطبية بمجلس الوزراء أكدت عدم إقامة حفلات رأس السنة

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